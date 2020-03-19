Для Київської області закуплять ще 50 апаратів штучної вентиляції легенів

Київська область має 199 апаратів штучної вентиляції легенів. Планується закупівля ще 50 апаратів.

Про це на брифінгу поінформував директор департаменту охорони здоров’я КОДА Максим Іонов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні загальна кількість апаратів штучної вентиляції легень становить у районах Київської області 199 штук. Ці апарати різного класу та різної потужності. Також у разі необхідності будуть перепрофільовані всі лікарні, де є інфекційні відділення та апарати штучної вентиляції легень. Наразі ми розглядаємо процес закупівлі близько 50 апаратів", - сказав Іонов.

Також, за його словами, у більшості районів тест-системи замовлені і до кінця тижня будуть на місцях.

"Кожен медичний заклад отримає від 50 до 200 тестових систем. Додаткові тестові системи обіцяє забезпечити Міністерство охорони здоров'я по всіх регіонах, в тому числі й Київську область", - сказав він.

За даними Міністерства охорони здоров'я, загалом на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - в Чернівецькій області, по 2 - в Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській і Донецькій областях. Двоє людей померли.

Фото: biomed.ua.