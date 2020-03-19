Телескоп Hubble зробив знімок туманності Тарантул

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував галактичну туманність Тарантул, що на околицях сузір’я Золота Риба.

Про це повідомляється на сторінці телескопа у Twitter.

«Ця картина зореутворення була сфотографована Hubble на околицях галактичної туманності Тарантул», - заявили у NASA.

В американському управлінні додали, що ця хмара з газу та пилу, а також безліч молодих та масивних зірок, що її оточують, є ідеальною лабораторією для вивчення походження великих зірок.

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Зазначається, що Тарантул є галактичною туманністю у сузір'ї Золота Риба.

Раніше космічний апарат Juno від Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) зробив фотографію південної півкулі планети Юпітер.

Фото: @NASAHubble