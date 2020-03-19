Facebook і Google хочуть передавати США дані геолокації для боротьби з коронавірусом

Уряд США обговорює з Facebook, Google та іншими технологічними компаніями можливість передавати дані про місцезнаходження користувачів, що фіксуються їх смартфонами з метою боротьби з Covid-19.

Про це повідомляє The Washington Post.

«Уряд США веде активні переговори з Facebook, Google і безліччю інших технологічних компаній та експертів у галузі охорони здоров'я про те, як вони можуть використовувати дані про місцезнаходження, отримані з телефонів американців, для боротьби з новим коронавірусом», - йдеться в повідомленні.

Зокрема йдеться про відстеження того, чи знаходяться люди на безпечній відстані один від одного, щоб зупинити спалах коронавірусу. Також подібні дані можна буде використовувати для вивчення поширення інфекції і визначення місць великого скупчення людей.

У Google підтвердили, що розмовляли з урядовцями, експертами в галузі охорони здоров'я.

У недавніх інтерв'ю керівники Facebook також заявляли що уряд США особливо зацікавлений у розумінні моделей переміщення людей, які можуть бути отримані з даних, зібраних компанією від користувачів, які дозволили це.

Як повідомляє The Verge, напередодні Facebook також заявила, що 45 тисяч її співробітників отримають додаткову тисячу доларів до зарплати як підтримку під час пандемії коронавірусу.