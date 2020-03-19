У роботі YouTube стався збій, який відчули й в Україні

У роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій, який також відчули й у Києві.

Про це повідомляє портал Downdetector.

Як зазначається, проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 3 до 4 години ранку за київським часом.

Більшість користувачів (72%) поскаржилися на роботу переглядів відео. 21% відзначили проблеми з вебсайтом, а 5% - із завантаженням відео на платформу.

Скарги надходили зі США, країн Європи, Японії та інших країн.

В Україні найбільше проблем було зафіксовано у Києві.

Фото: DPA