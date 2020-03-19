Київстар сплатив за ліцензію LTE 900 понад 260 мільйонів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у середу оголосила про видачу Київстару ліцензії на частоти для розвитку зв’язку 4 G на частотах 900 МГц.

Оператор розпочинає технічні роботи для запуску швидкісного мобільного інтернету в найвіддаленіших куточках України, повідомили Укрінформу у пресслужбі КС.

«Київстар проявив конструктивну позицію, і повернув державі частину свого радіоспектру в смузі 900 МГц, яким користувався на законних підставах. Завдяки цьому всі оператори, зацікавлені у розвитку 4G на «низьких» частотах, змогли отримати достатньо спектру, щоб будувати і розвивати зв’язок нового покоління» - прокоментував президент компанії Олександр Комаров видачу нової ліцензії.

Загальна сума інвестицій оператора в ліцензію LTE 900 перевищила 260 млн грн. Крім того, найближчі роки Київстар планує інвестувати кілька мільярдів гривень для розгортання мережі 4G на частотах 900 МГ.

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За планом компанії підготовчі роботи почнуться вже у квітні 2020 року.

«Сподіваємось, що усі оператори-учасники рефармінгу будуть дотримуватись домовленостей щодо вивільнення частот, встановлення, де це необхідно, захисних фільтрів на базових станціях для уникнення інтерференції. Зі свого боку Київстар повністю дотримується своїх зобов’язань і готовий діяти максимально конструктивно, щоб забезпечити українців швидкісним мобільним інтернетом скрізь, де це необхідно» - додав Комаров.

Як повідомлялося, Київстар надає послуги 4G на частотах 1800 МГц і 2600 МГц. Оператор вже забезпечив доступ до нової мобільної технології майже в 10 тисячах населених пунктів України.

Технологією LTE користується 10 мільйонів абонентів. Завдяки отриманню ліцензії на 4G в діапазоні 900 МГц компанія збільшить територію доступності нової мобільної технології, оскільки базові станції, які працюють у «низькому» діапазоні частот мають суттєво більший радіус дії, що надасть змогу покрити високошвидкісним мобільним інтернетом населені пункти в сільській місцевості та автошляхи країни.

З 2015 року Київстар інвестував у розвиток в Україні нових стандартів мобільного зв’язку понад 25 млрд грн.

Фото з відкритих джерел