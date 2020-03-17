Tesla розпочала доставки нового електрокара

Tesla розпочала доставки нового електрокара

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Укрінформ
Американська компанія Tesla Ілона Маска розпочала доставки нових електрокарів моделі Model Y.

Про це повідомив сам автовиробник у Twitter.

«Розпочалися доставки Model Y», - заявили у Tesla.

Як зазначається на сайті компанії, електрокар може проїхати без підзарядки до 508,5 км.

Максимальна швидкість автомобіля становить 217 кілометрів за годину, а розгін до «сотки» можливий за 4,8 секунди.

Model Y доступна у п’ятьох кольорах (білий, чорний, сірий, синій та червоний).

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В електрокарі також встановлена функція «Автопілот».

Стартова ціна становить від 46 690 доларів США.

Як повідомлялося, американська автомобільна компанія Tesla виготовила перший мільйон електрокарів.

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