Маск збільшив запас ходу у Tesla Model S до понад 630 км

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що електрокар Model S вже має запас ходу у понад 630 км.

Про це він повідомив у Twitter.

"Згідно з американською методологією запас ходу у Tesla Model S нині вже більше 630 км", - написав Маск.

Tesla Model S estimated EPA range is now above 390 miles or ~630 km https://t.co/sNFzIkuJpC — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2020

Він додав, що впродовж останніх місяців запас ходу в усіх електрокарах Tesla Model S та X були вищими за результатами вимірювання згідно з американською методологією

За його словами, нове програмне забезпечення, яке дозволить збільшити запах ходу, незабаром буде доступне безкоштовно.

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Раніше запас ходу автомобіля Model S без підзарядки становив 600 км.

Як повідомлялося, виробник електромобілів Tesla відкличе 15 тисяч автівок Model X у зв’язку з проблемою, яка може привести до втрати водієм контролю над посилювачем керма й підвищити ризик аварії.