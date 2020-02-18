Маск збільшив запас ходу у Tesla Model S до понад 630 км
Про це він повідомив у Twitter.
"Згідно з американською методологією запас ходу у Tesla Model S нині вже більше 630 км", - написав Маск.
Tesla Model S estimated EPA range is now above 390 miles or ~630 km https://t.co/sNFzIkuJpC— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2020
Він додав, що впродовж останніх місяців запас ходу в усіх електрокарах Tesla Model S та X були вищими за результатами вимірювання згідно з американською методологією
За його словами, нове програмне забезпечення, яке дозволить збільшити запах ходу, незабаром буде доступне безкоштовно.
Раніше запас ходу автомобіля Model S без підзарядки становив 600 км.
Як повідомлялося, виробник електромобілів Tesla відкличе 15 тисяч автівок Model X у зв’язку з проблемою, яка може привести до втрати водієм контролю над посилювачем керма й підвищити ризик аварії.