Вчені стерли довготривалу пам'ять мухи

Науковці із Токійського столичного університету з’ясували, що муха-дроздофіл втрачає довготривалу пам’ять, провівши кілька днів у темряві.

Відповідне дослідження було опубліковано у Journal of Neuroscience.

«Під час дослідження вчені виявили, що муха-дрозофіл втрачає довготривалу пам'ять про травматичну подію, коли її утримують у темряві», - йдеться у дослідженні.

Експеримент полягав у тому, що самицю-муху та самця-муху помістили разом. Коли самиця-муха відмовляє у спарюванні самцю, цей травматичний досвід закріплюється у довготривалій пам’яті самця й він більше не звертає увагу на самок.

Потім науковці помістили дрозофіла на два дні у темряву й виявили, що травматичний спогад стерся і самець поводився як зазвичай.

Таким чином вони зосередилися на вивченні білка в мозку, який виділяється у відповідь на світло та виявили, що він задіяний у процесах навчання та збереження пам’яті. Так, вченим вдалося визначити конкретний молекулярний механізм, за допомогою якого світло впливає на утримання довготривалої пам’яті.

Зазначається, що результати даного дослідження можуть стати проривом у розробці нових методів лікування пацієнтів, які перенесли травму. Не виключається навіть ймовірність можливості стирання травмуючих спогадів, які впливають на повсякденне життя людей.