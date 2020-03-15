Джонсон закликав Rolls Royce виробляти апарати штучної вентиляції легенів
Укрінформ
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон просить британських виробників Rolls Royce і JCB виготовляти апарати штучної вентиляції легенів для боротьби з коронавірусом.
Про це повідомляє Telegraph.
«Прем'єр-міністр просить виробників, включаючи Rolls Royce і JCB, змінити свої нинішні виробничі лінії, щоб допомогти випускати апарати штучної вентиляції легенів в рамках «національних зусиль» по боротьбі з вірусом», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, в найближчі тижні британців від 70 років можуть попросити самоізолюватись на термін до чотирьох місяців, з метою захистити їх від коронавируса.
Як повідомляє The Mirror, за останню добу у Британії від коронавірусу загинули ще 10 осіб, в результаті чого число загиблих досягло 21.