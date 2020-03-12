Google створила цілодобові групи реагування на ситуацію з коронавірусом

У компанії Google створили цілодобові групи реагування на ситуацію з поширенням коронавірусу у світі та обіцяють користувачам максимально достовірну інформацію.

Про це повідомляється на офіційному блозі компанії.

"Ми створили цілодобову групу реагування та залишаємося на зв'язку з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, а топменеджери Google щодня проводять зустрічі, щоб ухвалювати зважені рішення щодо наших офісів у всьому світі", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що нині на спеціальній сторінці в Google у режимі SOS Alert (екстрені повідомлення) зібрані останні новини та поради щодо безпеки, а також посилання на інформацію від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

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Також у компанії у компанії працюють над тим, щоб розширити панелі знань про симптоми, профілактику та лікування у випадку зараження Covid-19.

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У Google додали, що вже виділено 25 мільйонів доларів на безкоштовну рекламу для ВООЗ та державних установ та у разі потреби готові переглянути цю суму в бік збільшення. Компанія працює з урядами у всьому світі, щоб допомогти їм поширювати авторитетну публічну інформацію про Covid-19.