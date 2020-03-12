Мінцифри відкрила два офлайн-хаби IT-школи, третій - "на підході"

Міністерство цифрової трансформації України та IT-школа PowerCode Academy підписали меморандум про співпрацю.

Про це міністерство повідомляє у Facebook.

"Мінцифра та IT-школа PowerCode Academy підписали меморандум про співпрацю. Локації PowerCode Academy в Києві та Запоріжжі стали офлайн-хабами проєкту "Дія. Цифрова освіта". У квітні локація PowerCode Academy в Харкові також стане офлайн-хабом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кожен бажаючий може прийти до офлайн-хабів і безкоштовно отримати доступ до навчання на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності, а співробітники PowerCode Academy готові надати потрібні консультації.

Як повідомлялося, 21 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації запустило в тестовому режимі національний освітній портал із цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". Наразі платформа працює повноцінно, на порталі доступні три освітні серіали: базові цифрові навички, цифрові навички для вчителів і серіал для батьків "Безпека дітей в інтернеті".

Запрошеними гостями освітніх серіалів із цифрової грамотності стали українські зірки: акторка, телеведуча, народна артистка України Ольга Сумська; телеведуча, громадська діячка, перший в Україні почесний посол Фонду ООН у галузі народонаселення Марія Єфросиніна; українська телеведуча Надія Матвєєва; український режисер Руслан Ханумак.

У планах Кабміну - навчити мінімум 6 мільйонів українців цифровій грамотності за 3 роки.

Фото: Мінцифри