Google створює фонд для оплати лікарняних "карантинним" працівникам

Корпорація Google рекомендувала працівникам в офісах у Північній Америці перейти на дистанційну роботу з дому через стрімке поширення коронавірусу.

Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на речника компанії.

"Минулого тижня компанія Google надіслала службовий документ для працівників, в якому рекомендувала співробітникам у Вашингтонському офісі працювати дистанційно, щоб зменшити ризики розповсюдження Covid-19. Сьогодні вказівка різко розширилася, одночасно з поширенням вірусу. Згідно з новим документом, компанія рекомендує подібні дії для працівників по всій Північній Америці", - йдеться у повідомленні.

За словами представника компанії, працівникам по всьому континенту рекомендують працювати з дому, якщо їх обов’язки це дозволяють.

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Подібні заходи пов'язані з повідомленнями про поширення вірусу на північному заході США, включаючи регіон в якому базуються великі офіси Google - Сіетл і Кіркленд.

Компанія підтвердила, що інші регіони, зокрема у Європі, також отримали подібні рекомендації. Різні регіони підпадають під різні рекомендації, засновані на різноманітних місцевих вимогах.

Крім того, компанія оголосила про створення фонду Covid-19, кошти з якого підуть на оплату лікарняних тимчасовим співробітникам і постачальникам компанії по всьому світу, якщо у них будуть виявлені симптоми коронавірусу.

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"Google створює фонд COVID-19, який дозволить усім нашим тимчасовим працівникам і постачальникам у всьому світі отримати оплату лікарняних, якщо вони матимуть потенційні симптоми COVID-19, або не можуть приступити до роботи, оскільки вони знаходяться на карантині", - заявила директор служби обслуговування робочих місць в Google Адрієн Кроутер.

За даними CNN, кількість хворих на коронавірус у США перевищила тисячу. Зафіксовано 31 летальний випадок.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 березня понад 119 тисяч осіб по всьому світу заразилися коронавірусом нового типу, 65 тисяч одужали, 4287 - загинули.