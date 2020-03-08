Британський бізнес витратить 12 мільярдів фунтів на електрокари
Про це пише The Guardian.
"Британські компанії протягом найближчих двох років витратять понад 12 мільярдів фунтів на заміну своїх автомобілів з викопним паливом на екологічно чисті електрокари", - йдеться у повідомленні.
Одна з причин — рішення уряду заборонити до 2035 року продаж нових дизельних та бензинових автомобілів.
Очікується, що уряд Британії також оголосить про скасування десятирічного заморожування паливних мит — тобто ці мита можуть зрости й власникам бензинових та дизельних автівок доведеться платити більше.
Ракель Маклін, міністр транспорту Великої Британії, сказала: "Приємно бачити, що бізнес Великої Британії інвестує в електромобілі та використовує екологічні технології, щоб декарбонізувати вітчизняну транспортну мережу".
Загалом у Британії продажі електромобілів останнім часом зростають, але у 2019 році на них припадало лише 2% від загальної кількості зареєстрованих автівок.
Фото: Andrew Butterton/Alamy