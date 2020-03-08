Британський бізнес витратить 12 мільярдів фунтів на електрокари

Упродовж двох років підприємці Великої Британії планують витратити понад 12 мільярдів фунтів на придбання електромобілів.

Про це пише The Guardian.

"Британські компанії протягом найближчих двох років витратять понад 12 мільярдів фунтів на заміну своїх автомобілів з викопним паливом на екологічно чисті електрокари", - йдеться у повідомленні.

Одна з причин — рішення уряду заборонити до 2035 року продаж нових дизельних та бензинових автомобілів.

Очікується, що уряд Британії також оголосить про скасування десятирічного заморожування паливних мит — тобто ці мита можуть зрости й власникам бензинових та дизельних автівок доведеться платити більше.

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Ракель Маклін, міністр транспорту Великої Британії, сказала: "Приємно бачити, що бізнес Великої Британії інвестує в електромобілі та використовує екологічні технології, щоб декарбонізувати вітчизняну транспортну мережу".

Загалом у Британії продажі електромобілів останнім часом зростають, але у 2019 році на них припадало лише 2% від загальної кількості зареєстрованих автівок.

Фото: Andrew Butterton/Alamy