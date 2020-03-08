Електробайки можуть стати найпопулярнішим електротранспортом
Про це повідомляє The Verge.
"Очікується, що 130 мільйонів електровелосипедів будуть продані в усьому світі у період між 2020 та 2023 роками", - йдеться у повідомленні.
Згідно з прогнозом, електричні велосипеди, завдяки їхній зручності і відносно низькій вартості, зможуть незабаром зайняти нішу, котру наразі займає автомобільний транспорт.
Таке збільшення продажів викличе зміни у способі здійснення подорожей людьми. Вважається, що у період з 2019 по 2022 роки на 1% більше людей їздитимуть велосипедом на роботу.
За даними видання, з 2006 по 2012 рік електровелосипеди становили менш як 1% від усіх щорічних продажів велосипедів. У 2013 році в усій Європі придбали 1,8 мільйона електробайків, в той час як в США їх купили 185 тис.
Зміни стали можливими після вдосконалення технології літій-іонних акумуляторних батарей, новій політиці ціноутворення та поширенню рухів проти збільшення кількості бензинового автотранспорту у світі.