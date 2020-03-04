Renault представив концепт електрокара, що може змінювати розмір

Компанія Renault розробила концепт повністю електричного автомобіля, розмір якого можна змінювати залежно від потреб споживача.

Про це повідомляє Dezeen.

«Електрокар Morphoz має видовжний кузов, який можна змінювати на коротшу форму, яка призначена для міських поїздок чи більш розширену версію для подорожей», - йдеться у повідомленні.

Версія авто для поїздок по місту складає 4,40 м завдовжки, а заміський режим розширює електрокар до 4,80 м.

Morphoz живиться від батареї потужністю у 40 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу 400 кілометрів без підзарядки.

Також до авто можна додати батарею потужністю у 50 кіловат-годин під час використання розширеного режиму для подорожей.

Електрокар працює на основі штучного інтелекту, що забезпечує систему виявлення й розпізнавання водія під час наближення та аналізу ситуацій на дорогах.

Дана модель авто може керуватися за допомогою смартфону, який функціонуватиме як цифровий ключ. Водії отримуватимуть код розблокування, який надаватиме їм доступ до використання транспортного засобу протягом певного періоду часу.

Також акумулятори Morphoz можна використовувати для живлення приладів у будинку власника авто.