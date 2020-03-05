“Антонов” має нові продукти, які може купувати Європа — Укравіапром

Державне підприємство «Антонов» має шанси продавати літаки в Європу, зокрема, йдеться про нові та перспективні авіапродукти.

Про це в коментарі журналістам сказав голова Асоціації підприємств авіапромисловості України «Укравіапром» Віктор Попов після спільного засідання харківського Інноваційного аерокосмічного кластера «Мехатроніка» та кластера NanoMicroMaterialsPhotonic.NRW (Дюссельдорф, Німеччина).

«Будемо працювати над розвитком галузі. Є нові продукти. Є перспективні продукти. З нових продуктів - це все-таки не реалізовані до кінця для внутрішнього ринку пасажирські літаки Антонов-148 і Антонов-158. Новітній продукт, затребуваний не тільки на німецькому ринку, а й на світовому, - це Антонов-178. І перспективні проєкти, зокрема, Антонов-188», - сказав Попов.

Він підкреслив, що «в галузі вантажних перевезень Антонов займає прекрасне місце».

«Безумовно, літаки мають потенціал для реалізації в Європу і конкретно в Німеччину. «Антонов» уже 2 роки веде переговори із землею Саксонія, там, як відомо, в Лейпцигу знаходиться вантажний хаб, де розташовані літаки «Антонова». І ведуться переговори про спільне виробництво або покупку нових літаків. Перспектива є», - вважає Попов.

Як повідомлялось, ДП «Антонов» об'єднує дослідно-конструкторське бюро, завод із виробництва авіаційної техніки та льотно-випробувальний комплекс. Після приєднання заводу «Авіант» у 2009 році має змогу серійно виробляти літаки. Відтоді і до весни 2019 року виготовлено 22 літаки з сімейства Ан.

Кілька років підприємство реалізує програму імпортозаміщення (перехід із російських комплектуючих на українські аналоги та продукцію Канади, Китаю і США).

У 2019 році «Антонов» працював над відновленням серійного виробництва літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178.

Нині триває робота з виготовлення п’яти транспортних літаків Ан-178 для Міністерства внутрішніх справ Республіки Перу. Термін виконання контракту – 2021 рік.