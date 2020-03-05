BMW представив новий логотип

BMW представив новий логотип

Фото, відео
Укрінформ
Компанія BMW оновила свій логотип.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Як зазначається, новий логотип представлений вже без чорного фону зовнішнього кола, але при цьому він зберіг сині і білі сектори в центрі.

"BMW стає брендом відносин. Новий логотип спілкування випромінює відкритість та ясність", - заявив старший віцепрезидент компанії Йенс Тимер.

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За його словами, завдяки новому "прозорому" варіанту компанія хоче "як ніколи запропонувати нашим клієнтам стати частиною світу BMW".

У компанії також заявили, що новий логотип повинен привернути увагу і молодих покупців, які добре розбираються в світі цифрових технологій.

Востаннє емблема змінювала свій дизайн в 1997 році.

Фото: BMW

Першим отримав новий логотип електрокар BMW Concept i4, який складе конкуренцію Tesla Model 3. Автомобіль презентували 3 березня, а його серійна версія з'явиться у 2021 році. Відео з електрокаром компанія опублікувала в Instagram.

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