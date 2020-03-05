Twitter тестує новий тип повідомлень, що зникають за 24 години

У Бразилії соціальна мережа Twitter розпочала тестування твітів, що зникають після 24 годин з моменту публікації.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на розробника продуктів компанії Кейвона Бейкпура.

«Fleets являє собою зникаючі повідомлення, які можна переглянути після натискання на фотографію профіля користувача Twitter. Люди можуть реагувати на них тільки за допомогою надсилання приватних повідомлень», - сказав Бейкпур.

За словами автора цієї функції, основне завдання Fleets полягає у тому, щоб допомогти людям, які відчувають тривогу під час публічного висловлення власних думок, полегшити процес спілкування.

«Щодня люди заходять у Twitter, щоб побачити, що відбувається. Однією з унікальних речей в Twitter є те, що "те, що відбувається", підживлюється та створюється людьми, які відкрито розміщують свої думки через твіти. Проте публічне висловлювання власної думки може лякати людей», - говорить Бейкпур.

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Зазначається, що це нововведення є частиною політики компанії, яка прагне залучати більше людей на свою платформу, роблячи її більш комфортною для користування. Так, наприклад, минулого року Twitter запустив функцію, яка дозволяє приховувати певні відповіді на свої твіти.