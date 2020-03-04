NASA попереджає про наближення до Землі небезпечного астероїда

У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) спостерігають за величезним астероїдом 52 768 (OR2 1998), який наприкінці квітня пролетить на близькій відстані від Землі.

Якщо він впаде на Землю, то станеться глобальна катастрофа, повідомляє Express.

“NASA підрахувало, що скеля рухається у нашому напрямку зі швидкістю близько 8,7 км на секунду або 19 461 миль/год (31 320 км/год). З таким темпом астероїд наблизиться до Землі 29 квітня”, - йдеться у повідомленні.

За даними Планетарного товариства, астероїд з діаметром більше 4 км достатньо великий, щоб загрожувати глобальними руйнуваннями.

Планетарне товариство перераховує такі наслідки від нього: «Кратер в 10 км і більше: глобальне спустошення і можливий колапс цивілізації».

За словами доктора Брюса Беттса з міжнародної групи астрономів, маленькі астероїди - кілька метрів - часто згоряють в атмосфері і наносять невеликий збиток. Однак астероїди розміром з Челябінський метеорит 2013 року - близько 20 метрів - створюють ударні хвилі, які розбивають вікна і можуть травмувати людей.

Читайте також: NASA оголосило про набір астронавтів

Розмір Тунгуського метеорита - близько 40 метрів - міг повністю зруйнувати місто або створити цунамі. Великі астероїди можуть викликати руйнування цілого регіону, зауважив він.

Для порівняння, астероїд, який, як вважають, вбив динозаврів, був завширшки 10 км.

За оцінками NASA, астероїд 52 768 (OR2 1998) має розміри від 1,5 до 4,1 км в діаметрі.

Астрономи класифікують цю скелю як «потенційно небезпечний» навколоземний об'єкт.

За підрахунками вчених, у найближчому майбутньому астероїд наблизиться до нашої планети на відстань приблизно в 0,04 205 астрономічних одиниці. Для порівняння - 1 астрономічна одиниця - це середня відстань від нашої планети до Сонця - становить близько 149,6 млн км.

Іншими словами, очікується, що космічна скеля пройде на відстані, яка приблизно в 16,36 рази більша, ніж відстань від Землі до Місяця.

Фото: GETTY