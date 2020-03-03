Twitter просить своїх співробітників працювати з дому

Керівництво компанії Twitter запропонувало своїм працівникам у офісах по всьому світу працювати з дому, починаючи з понеділка, намагаючись таким чином зупинити поширення епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє AFP.

"Ми наполегливо заохочуємо всіх співробітників у всьому світі працювати вдома, якщо вони мають змогу... Наша мета - знизити ймовірність поширення коронавірусу Covid-19 для нас - і світу навкруги нас", - заявила глава відділу HR Дженніфер Крісті.

Водночас зазначається, що робота з дому буде обов'язковою для працівників у офісах компанії в Південній Кореї, Гонконгу та Японії.

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Як повідомлялося, у світі кількість людей, заражених коронавірусом, сягнула 90 9376, померло 3117 осіб.

За інформацією МОЗ, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19.