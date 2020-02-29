Google створив "високосний" дудл

З нагоди високосного року Google створив святковий дудл.

Число 28 зображене з одного боку, а одиниця – з іншого, ніби як зайва. Все тому, що 29 лютого буває раз на чотири роки.

Щоб виокремити унікальність та особливість дати 29 лютого, Google присвятив їй дудл. На картинці, яку можуть бачити усі користувачі пошуковика, друга літера "О" у слові Google позначена цифрою "29".

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Високосний рік — рік у юліанському та григоріанському календарях, кількість днів у якому становить 366 — на одну добу (зимовий день) більше, ніж у звичайному (невисокосному) році. У такий рік місяць лютий має не 28, а 29 днів. 29 лютого — так званий Касіянів день. Причиною його запровадження стало розуміння того факту, що повний оберт навколо Сонця планета Земля робить більше, ніж за 365 днів (точніше — за 365,24219 дня). Через це виникла необхідність зробити поправку, додавши ще один день — 29 лютого.