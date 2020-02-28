Дизельгейт: Volkswagen виплатить у Німеччині €830 мільйонів

Дизельгейт: Volkswagen виплатить у Німеччині €830 мільйонів

Укрінформ
Найбільший німецький автовиробник, який спричинив найбільший скандал в історії німецької автобудівної галузі – концерн Volkswagen – повинен буде виплатити 830 млн євро постраждалим унаслідок дізельгейту у ФРН.

Про консенсус, якого дійшли концерн та об’єднання споживачів, їх представники оголосили 28 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Будуть виплачені суми від 1350 до 6257 євро", - повідомив журналістам голова Федеральної асоціації споживчих центрів Клаус Мюллер.

Сума залежатиме від типу та віку авто та становить близько 15% його купівельної ціни.

За словами Мюллера, загальна сума, яку виробнику доведеться виплатити, сягає 830 млн євро.

"Угода не перфектна, це болюча сума. Але це більше, ніж будь-коли виплачувані суми відшкодування", - зазначила на іншому преспідході представниця Volkswagen з юридичних питань Гільтруд Вернер.

Вона визнала, що це краще рішення для компанії та німецької юстиції.

Очікується, що виплати почнуться наприкінці березня.

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Як повідомлялося, колективний позов проти виробника подали 260 тисяч водіїв.

Раніше Volkswagen уже зобов’язали виплатити штраф у розмірі 1 мільярд євро. У США, де саме й було викрито маніпуляції з дизельними двигунами в 2015 році, VW заплатив уже 18 млрд доларів штрафами і компенсаціями. Проти концерну також позиваються в Австралії, Канаді, Великобританії.

Скандал разгорівся після того, як американські екологічні служби виявили, що на автомобілі Volkswagen з дизельними двигунами встановлювалось програмне забезпечення, що дозволяло в рази знизити показники викидів вихлопних газів та обійти екологічні стандарти.

Фото: DPA

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