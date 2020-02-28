Дизельгейт: Volkswagen виплатить у Німеччині €830 мільйонів

Найбільший німецький автовиробник, який спричинив найбільший скандал в історії німецької автобудівної галузі – концерн Volkswagen – повинен буде виплатити 830 млн євро постраждалим унаслідок дізельгейту у ФРН.

Про консенсус, якого дійшли концерн та об’єднання споживачів, їх представники оголосили 28 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Будуть виплачені суми від 1350 до 6257 євро", - повідомив журналістам голова Федеральної асоціації споживчих центрів Клаус Мюллер.

Сума залежатиме від типу та віку авто та становить близько 15% його купівельної ціни.

За словами Мюллера, загальна сума, яку виробнику доведеться виплатити, сягає 830 млн євро.

"Угода не перфектна, це болюча сума. Але це більше, ніж будь-коли виплачувані суми відшкодування", - зазначила на іншому преспідході представниця Volkswagen з юридичних питань Гільтруд Вернер.

Вона визнала, що це краще рішення для компанії та німецької юстиції.

Очікується, що виплати почнуться наприкінці березня.

Як повідомлялося, колективний позов проти виробника подали 260 тисяч водіїв.

Раніше Volkswagen уже зобов’язали виплатити штраф у розмірі 1 мільярд євро. У США, де саме й було викрито маніпуляції з дизельними двигунами в 2015 році, VW заплатив уже 18 млрд доларів штрафами і компенсаціями. Проти концерну також позиваються в Австралії, Канаді, Великобританії.

Скандал разгорівся після того, як американські екологічні служби виявили, що на автомобілі Volkswagen з дизельними двигунами встановлювалось програмне забезпечення, що дозволяло в рази знизити показники викидів вихлопних газів та обійти екологічні стандарти.

Фото: DPA