iPhone XR став найпопулярнішим смартфоном 2019 року

Дослідницька компанія Omdia назвала iPhone XR найпопулярнішим смартфоном 2019 року.

Про це повідомляє MacRumors.

"Рейтинг складався на основі світових постачань виробників. Так, в минулому році Apple відвантажила 46,3 мільйона пристроїв конкретно моделі iPhone XR", - йдеться у повідомленні.

Це число вдвічі перевищує обсяг попереднього року.

Навіть поява iPhone 11 не збила його з лідерської позиції: у iPhone 11 за 2019 рік – 37,3 мільйона одиниць пристроїв.

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На третьому місці за постачаннями – Samsung Galaxy A10.