iPhone XR став найпопулярнішим смартфоном 2019 року
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Укрінформ
Дослідницька компанія Omdia назвала iPhone XR найпопулярнішим смартфоном 2019 року.
Про це повідомляє MacRumors.
"Рейтинг складався на основі світових постачань виробників. Так, в минулому році Apple відвантажила 46,3 мільйона пристроїв конкретно моделі iPhone XR", - йдеться у повідомленні.
Це число вдвічі перевищує обсяг попереднього року.
Навіть поява iPhone 11 не збила його з лідерської позиції: у iPhone 11 за 2019 рік – 37,3 мільйона одиниць пристроїв.
На третьому місці за постачаннями – Samsung Galaxy A10.