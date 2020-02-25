Запуск 5G в Україні: Мінцифри та Ericsson підписали меморандум
Про це Мінцифра повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
"Міністерство цифрової трансформації та компанія Ericsson домовились про консультаційну підтримку у сфері фіксованих і мобільних систем зв’язку нового покоління 4G (LTE-Advanced) та 5G. Меморандум про це підписали заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест та генеральний директор Ericsson в Україні Ярослав Ніцак", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві додали, що створюється спільна робоча група, яка працюватиме над технічною експертизою в галузі розвитку мобільного та фіксованого інтернету та забезпечить консультаційну та інформаційну підтримку міністерству з питань еволюції систем мобільного зв’язку, частотної стратегії та ліцензійної політики.
Як повідомлялося, раніше Мінцифри та Київстар підписали меморандум про співпрацю у сфері цифрової грамотності.