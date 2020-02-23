Сьогодні у столиці завершиться кібертурнір по Dota 2: розіграють $300 тисяч

У Києві на ВДНГ сьогодні офіційно завершується турнір WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon із призовим фондом 300 тисяч доларів.

Про це йдеться на сайті організаторів.

23 лютого між собою у плей-офах змагатимуться команди, які вийшли до фіналу: Team Nigma, Virtus.pro та Team Secret. Гроші розподілять між трійкою переможців: за перше місце – $130 тисяч, за друге – 60 тисяч, а за третє місце – 30 тисяч доларів.

Матчі плей-офф відбудуться у форматі Bo3. Переможця WePlay! Mad Moon визначить чемпіонська серія Bo5.

Також на WePlay! Tug of War: Mad Moon будуть нагороджені кращі гравці турніру, а саме кращий "кор"-персонажа і найкращий персонаж підтримки. Обидва гравці отримають по 10 тисяч доларів. Голосувати за кращого гравця будуть як журі, так і глядачі турніру. Проголосувати за улюбленого гравця можна буде на сайті організаторів.