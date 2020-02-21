Twitter тестує нові функції у боротьбі з фейками

Соціальна мережа Twitter експериментує з функціями, які дозволять користувачам позначати неправдиву інформацію або “фейки” під твітом.

Про це повідомляє NBC News.

“Twitter тестує маркування світлим кольором (твітів — ред.) політиків та інших публічних осіб з брехнею або неправдивою інформацією одразу під постом”, - йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що така функція є однією з багатьох, що нині проходять етап тестування.

Зазначається, що перевірені журналісти або люди, які займаються “фактчеком” зможуть позначати кольором інформацію у твіті, яка є неправдивою або маніпулятивною.

Таким чином функція буде у певній мірі нагадувати процес із перевірки інформації у Wikipediа, де перевірені люди можуть коригувати інформацію.

Соцмережа не повідомляє дату випуску нових функцій щодо боротьби з дезінформацією.

Фото: dpa