Фейки, боти, тролі: “український” менеджер Facebook назвала головні проблеми

Дезінформація, на яку українці часто скаржаться, зокрема, у Facebook, є однією з проблем, які потребують системних рішень на змін.

Про це менеджер з публічної політики щодо України в Facebook Катерини Крук заявила в інтерв'ю сайту Повага — своєму першому інтерв’ю на новій посаді.

Коментуючи скарги, які Facebook отримує від українських користувачів, перш за все, вона згадала саме скарги на дезінформацію.

“Наприклад, боротьба з “misinformation”, тобто дезінформацією. Ми дивимося на те, що взагалі відбувається в Україні і котрі з наших глобальних програм можна застосувати, щоб вирішити локальні проблеми”, - пояснила Крук.

Вона додала, що українська влада відкрита до співпраці із Facebook. “Уряд дуже відкритий до діалогу щодо наших спільних викликів. Власне, головне питання до Facebook – це наскільки можна протидіяти зовнішньому втручанню і внутрішньому. Це передусім дезінформація, а також те, що в Україні називається “ботофермами” і “тролями”, - уточнила вона.

Разом з тим Крук підкреслила, що якщо говорити про вимір інформаційної безпеки, “дуже важливо використовувати правильні терміни, бо “бот і троль” – не розкриває суті їх дій”.

Вона нагадала, що “бот” - це акаунт, створений алгоритмом, не жива людина. Та додала, що Facebook постійно видаляє фейкові aкаунти. “Ми видаляємо мільярди акаунтів, які створюються ботами, лише за третій квартал 2019 року ми видалили 1,7 мільярдів фейкових акаунтів, більшість з них відразу після створення”, - підкреслила вона.

З фейковими акаунтами, які створюють реальні особи, що в Україні зазвичай називають “тролями”, ситуація складніша. “Facebook не перевіряє документи в момент створення акаунта”, - підкреслила Крук. Але після скарги користувачів починається перевірка, “хто стоїть за акаунтом”.

Крук підкреслила, що “у контексті України, знаючи нашу специфіку, я прошу нашу команду додатково перевіряти, чи це автентична поведінка”. За її словами, “такі ситуації є, і вони показують, що в Україні це перманентна проблема того, як люди зловживають соцмережею”.

Також Крук підкреслила, що “створення посади менеджера для України є чітким сигналом, що Facebook посилить свої заходи роботи з викликами, з якими ми стикаємося в Україні та посилимо дискусію щодо цих важливих питань”.

Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський зустрівся із засновником соціальної мережі Facebook Марком Цукербергом 15 лютого у Мюнхені на 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.