Facebook видалив мережу акаунтів спецслужб РФ, що діяла в Україні

Компанія Facebook знайшла та ліквідувала мережу акаунтів російських спецслужб, що працювала в Україні.

Про це йдеться у блозі Facebook.

«Сьогодні ми видалили 78 облікових записів Facebook, 11 сторінок, 29 груп та чотири облікові записи Instagram за порушення нашої політики щодо іноземного втручання або втручання уряду. Ця діяльність походить з Росії та зосереджена насамперед на Україні та сусідніх країнах», - йдеться у повідомленні.

Люди, які стояли за цією діяльністю, видавали себе за місцевих, використовуючи фейкові акаунти.

Як зазначається, деякі з цих людей представлялись журналістами і намагалися зв'язатися з політиками, громадськими діячами та журналістами.

Контент на сторінках розповсюджувався російською, українською та англійською мовами. У постах йшлося про місцеву політику, громадських діячів, нібито витоки зі Служби безпеки України, пов'язані з «етнічною напругою» в Криму та падінням «Боїнга» MH17 на Донбасі.

«Хоча люди, що стояли за цією мережею, намагалися приховати свою особу та з ким вони координують роботу, наше розслідування знайшло посилання на російські військові спецслужби», - йдеться у публікації компанії.

Також Facebook наводить приклади вмісту, розміщеного на деяких із цих сторінок.

Як зазначається, компанія видалила сторінки та публікації інших двох мереж – одна походить з Ірану і зосереджена переважно на США. Інша мережа виникла в М'янмі та В'єтнамі й орієнтована на аудиторію в М'янмі.

Як повідомляв Укрінформ, минулого року компанія Facebook видалила три мережі ботів, пов'язаних із "фабрикою тролів" поплічника Путіна Євгена Пригожина, зловмисна активність яких була спрямована на країни Африки.