Google випустив бета-версію Android 11 для розробників

Компанія Google випустила бета-версію мобільної операційної системи Android 11 для розробників (Developer Preview) трохи раніше запланованого часу.

Про це повідомляє The Verge.

“Зазвичай Google випускає перші збірки майбутньої версії Android десь у березні. Цьогоріч компанія зробила це раніше, ніж будь-коли, випустивши дебютну бета-версію Android 11 для розробників на Pixel”, - йдеться у повідомленні.

Android 11 Developer Preview поки що можна встановити лише на смартфони Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 і Pixel 4 XL.

Наразі більшість нових функцій, рішень в системі відсутні. Однак в Android 11 наявні різні функції, пов’язані з 5G, підвищенням безпеки, впровадженою підтримкою електронних документів тощо.

Крім того, у Android 11 з'явилися поліпшені алгоритми кодування відео з низькою затримкою для стрімінгових сервісів, зокрема при передачі даних в мережах 5G.

Також з’явилася нова опція дозволу для додатків відстежувати місцезнаходження користувача. Зокрема, окремим програмам можна буде видавати разовий доступ, а після двох відмов користувач зможе відключити відповідний запит.

Відбулися зміни і у роботі системи повідомлень. Вони допоможуть розробникам створювати більш глибокі діалогові додатки, наприклад користувачі зможуть миттєво знаходити поточні розмови з людьми у своїх улюблених додатках. А в сумісних програмах користувачі матимуть змогу вставляти у відповіді мультимедійні файли прямо з розділу повідомлень, а не в тільки в самому додатку.

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Крім того, з'явилося налаштування чутливості жестів в різних частинах дисплея, що дозволить налаштувати інтерфейс смартфона під користувача.

Реліз бета-версії запланований на травень, а фінальна версія вийде у третьому кварталі 2020 року.

Фото: Rozetked