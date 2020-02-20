Zero Motorcycles представила новий електробайк

Американська компанія з Каліфорнії Zero Motorcycles представила новий електричний мотоцикл SR/S.

Про це повідомляє портал The Verge.

“Новий мотоцикл SR/S є наступником флагманського байка, який Zero Motorcycles представила минулого року ”, - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, максимальна швидкість електробайка становить 200 км за годину.

Його запас ходу без підзарядки сягає 322 кілометрів.

Сама ж батарея з потужністю 12 кВт у SR/S може зарядитися з 0 до 95% за близько одну годину.

Транспортний засіб надійде у продаж у березні, а його стартова ціна дорівнює 19 995 доларів США.

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Як повідомлялося, французька компанія Lazareth Auto-Moto представила мотоцикл LM 410, який має чотири колеса.

Фото: The Verge