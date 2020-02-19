Jaguar представив концепт свого електрошатла

Британський автовиробник Jaguar представив концепт електричного автомобіля Project Vector.

Про це йдеться у пререлізі компанії.

“Jaguar представив новий концепт Project Vector в рамках зусиль компанії щодо зменшення викидів вуглецю та її погляду на автономні електричні автомобілі майбутнього в містах”, - зазначається в повідомленні.

У компанії додали, що електрокар також “готовий до автономних поїздок”.

Сам автомобіль дуже схожий на шатл з можливістю перевезення до чотирьох людей.

Його довжина становить чотири метри.

Зазначається, що електробатарея встановлена у підлозі транспортного засобу.

У Jaguar планують вже наприкінці наступного року вивести автомобіль для тестування на дороги в британському місті Ковентрі.