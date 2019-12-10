Jaguar "прокачав" свій перший електрокар

Британський автовиробник Jaguar розробив оновлення програмного забезпечення для свого першого електрокара I-Pace, що дасть змогу проїхати на майже 20 км довше без підзарядки.

Про це повідомляє The Verge.

“Jaguar розробив оновлення програмного забезпечення для свого першого електрокара I-Pace, яке додасть кросоверу додаткові близько 20 км без підзарядки”, - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, відтепер автомобіль зможе проїхати 396 км замість 376 км без підзарядки батареї.

У компанії переконані, що завдяки оновленню ПЗ, I-Pace зможе більш ефективно використовувати електроенергію від двох електродвигунів, які розташовані біля коліс.

Зазначається, що на відміну від автовиробника Tesla Ілона Маска, Jaguar не оновлює програмне забезпечення автомобілів через повітря.

Тому власникам електрокара I-Pace все ж таки доведеться їхати до дилерів для оновлення ПЗ автомобіля.

Як повідомлялося, на Нью-Йоркському міжнародному автосалоні володарем премії World Car Awards 2019, перемігши відразу в трьох номінаціях, став електромобіль Jaguar I-Pace.

Фото: The Verge