Honda відкликає понад 240 тисяч мінівенів

Японський автовиробник Honda вирішила відкликати понад 241 тисячу мінівенів через проблему з електроживленням, яке може призвести до пожежі в автомобілі.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (НАБДР).

“Honda відкликає понад 241 тисячу своїх популярних мінівенів Odyssey через потенційну проблему з електроживленням, що, у свою чергу, може підвищити ризик пожежі”, - йдеться у повідомленні.

Загалом йдеться про 214 339 автомобілів, серед яких усі моделі Honda Odyssey, виготовлені у 2018 й 2019 роках.

Також рішення японського автовиробника стосується деяких мінівенів Odyssey EX-L, Odyssey Touring та Odyssey Elite 2020 року.

За даними НАБДР, проблема в електроживленні пов'язана з розеткою в третьому ряду, де провід може бути затиснутий між задньою панеллю обшивки й корпусом автомобіля. Це у свою чергу може призвести до підігріву пластикового покриття й пожежі самого автомобіля.

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Раніше стало відомо, що виробник електромобілів Tesla відкличе 15 тисяч автівок Model X у зв’язку з проблемою, яка може привести до втрати водієм контролю над посилювачем керма й підвищити ризик аварії.

Як повідомлялося, через проблеми з подушками безпеки японські концерни Toyota та Honda змушені відкликати близько шести мільйонів авто.