Honda відкликає понад 240 тисяч мінівенів
Про це повідомляє ABC News із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (НАБДР).
“Honda відкликає понад 241 тисячу своїх популярних мінівенів Odyssey через потенційну проблему з електроживленням, що, у свою чергу, може підвищити ризик пожежі”, - йдеться у повідомленні.
Загалом йдеться про 214 339 автомобілів, серед яких усі моделі Honda Odyssey, виготовлені у 2018 й 2019 роках.
Також рішення японського автовиробника стосується деяких мінівенів Odyssey EX-L, Odyssey Touring та Odyssey Elite 2020 року.
За даними НАБДР, проблема в електроживленні пов'язана з розеткою в третьому ряду, де провід може бути затиснутий між задньою панеллю обшивки й корпусом автомобіля. Це у свою чергу може призвести до підігріву пластикового покриття й пожежі самого автомобіля.
Раніше стало відомо, що виробник електромобілів Tesla відкличе 15 тисяч автівок Model X у зв’язку з проблемою, яка може привести до втрати водієм контролю над посилювачем керма й підвищити ризик аварії.
Як повідомлялося, через проблеми з подушками безпеки японські концерни Toyota та Honda змушені відкликати близько шести мільйонів авто.