Вчені "зловили" космічний сигнал, що повторюється кожні 16 днів

Група астрономів з Канади зафіксували космічний сигнал, що повторюється кожні 16 днів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на вчених із Університету Британської Колумбії (Канада).

"Про повтор містичних радіохвиль у космосі було вже відомо раніше. Однак цього разу вперше вчені зафіксували тенденцію звуків, які надходять з єдиного джерела, що розташоване на відстані в пів мільярда світлових років від Землі", - йдеться у повідомленні.

За даними вчених, між 16 вересня 2018 року та 30 жовтня 2019 року спостерігалася тенденція звуків кожні 16,35 днів.

Впродовж чотирьох днів можна почути один чи два звуки щогодини, а потім триває тиша впродовж наступних 12 днів. І так цикл радіохвиль повторюється.

Сам сигнал радіохвиль вже отримав назву FRB 180916.J0158+65.

Зазначається, що минулого року канадські вчені встановили джерело, звідки надходять ці звуки — з великої галактики за пів мільярда світлових років від Землі. Однак астрономи досі не знають, що саме їх спричиняє.

Як повідомлялося, минулого року група астрономів з Канади виявила досить незвичний потік радіохвиль з глибин Всесвіту.