Volvo й Geely розглядають можливість об'єднання
Про це йдеться у спільному пресрелізі, який опублікований на сайті Volvo.
"Volvo Car AB і Geely Automobile Holdings розглядають об'єднання компаній заради створення сильної групи у світі, яка призведе до технологічної та фінансової синергії для обох компаній", - йдеться у пресрелізі.
Водночас наголошується, що об'єднання збереже окрему ідентичність брендів Volvo й Geely.
Обидві компанії переконані, що об'єднання також розширить можливості доступу до світового капіталу, з перспективою відкриття торгів на біржах у Гонконзі і Стокгольмі.
Зазначається, що для великого об'єднання обом компаніям ще необхідно буде отримати дозволи, зокрема, від рад директорів обох компаній, стейкхолдерів та відповідних регуляторів.
Як нагадує портал Car Advice, у 2011 році Geely Automobile Holdings купила Volvo Car AB у компанії Ford за близько 1,3 мільярдів доларів США.