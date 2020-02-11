Volvo й Geely розглядають можливість об'єднання

Автовиробники Volvo Car AB і Geely Automobile Holdings розмірковують над ідеєю об'єднання для розширення можливостей на ринку.

Про це йдеться у спільному пресрелізі, який опублікований на сайті Volvo.

"Volvo Car AB і Geely Automobile Holdings розглядають об'єднання компаній заради створення сильної групи у світі, яка призведе до технологічної та фінансової синергії для обох компаній", - йдеться у пресрелізі.

Водночас наголошується, що об'єднання збереже окрему ідентичність брендів Volvo й Geely.

Обидві компанії переконані, що об'єднання також розширить можливості доступу до світового капіталу, з перспективою відкриття торгів на біржах у Гонконзі і Стокгольмі.

Читайте також: Volvo представила перший повністю електричний кросовер

Зазначається, що для великого об'єднання обом компаніям ще необхідно буде отримати дозволи, зокрема, від рад директорів обох компаній, стейкхолдерів та відповідних регуляторів.

Як нагадує портал Car Advice, у 2011 році Geely Automobile Holdings купила Volvo Car AB у компанії Ford за близько 1,3 мільярдів доларів США.