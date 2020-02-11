Київстар разом з Мінцифрою запустить онлайн-платформу з безпеки дітей в Інтернеті

Компанія “Київстар” спільно з Міністерством цифрової трансформації України запустять онлайн-платформу з безпеки дітей в Інтернеті.

Про це директор з корпоративних зв’язків Київстар Ганна Захараш заявила на брифінгу 11 лютого в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Київстар обслуговує 26 мільйонів абонентів, 16 мільйонів користуються мобільним Інтернетом. Ми - за безпечний Інтернет, тому ми спільно з Мінцифрою запускаємо платформу СтопСекстінг», - сказала вона.

Як зазначила своєю чергою радниця з питань безпечного Інтернету для кожної дитини при віцепрем'єр-міністрі – міністрі цифрової трансформації України Анастасія Дьякова, зараз вже створено сайт для підлітків «Не ведись», чат-бот, навчальні матеріали для вчителів та батьків.

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«Зараз працює сайт, є чат-бот, де підлітки в текстовому режимі можуть поспілкуватися у форматі питання-відповіді, можна заповнити форму, якщо ви побачили відео- та фотоконтент з сексуальним насильством над дітьми, та навчальні матеріали для вчителів та батьків», - заявила вона.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України та Київстар підписали меморандум про співпрацю у сфері цифрової грамотності.

Фото: Київстар