Київстар разом з Мінцифрою запустить онлайн-платформу з безпеки дітей в Інтернеті
Про це директор з корпоративних зв’язків Київстар Ганна Захараш заявила на брифінгу 11 лютого в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Київстар обслуговує 26 мільйонів абонентів, 16 мільйонів користуються мобільним Інтернетом. Ми - за безпечний Інтернет, тому ми спільно з Мінцифрою запускаємо платформу СтопСекстінг», - сказала вона.
Як зазначила своєю чергою радниця з питань безпечного Інтернету для кожної дитини при віцепрем'єр-міністрі – міністрі цифрової трансформації України Анастасія Дьякова, зараз вже створено сайт для підлітків «Не ведись», чат-бот, навчальні матеріали для вчителів та батьків.
«Зараз працює сайт, є чат-бот, де підлітки в текстовому режимі можуть поспілкуватися у форматі питання-відповіді, можна заповнити форму, якщо ви побачили відео- та фотоконтент з сексуальним насильством над дітьми, та навчальні матеріали для вчителів та батьків», - заявила вона.
Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України та Київстар підписали меморандум про співпрацю у сфері цифрової грамотності.
Фото: Київстар