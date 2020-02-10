Бюджетний iPhone може коштувати менше $500

Вартість бюджетного iPhone, який імовірно буде представлений у березні, може становити менш ніж 500 доларів США.

Про це повідомляє портал Fast Company.

“Згідно з різними публікаціями та оцінками кількох аналітиків вартість (бюджетного — ред.) iPhone може становити менше 500 доларів США”, - йдеться у повідомленні.

За словами одного співрозмовника, вартість пристрою може навіть сягати 399 доларів США.

Водночас, досі незрозуміло, яку саме назву матиме новий iPhone від Apple - iPhone SE 2 чи iPhone 9.

Як повідомляє портал, новий бюджетний iPhone дасть змогу посилити свою конкурентну позицію на великому ринку в Індії, де користувачі можуть купити собі смартфон з операційною системою Android менш ніж за 200 доларів США. Також новий пристрій імовірно матиме непогані шанси на збільшення продажів у Китаї.

Зазначається, що у 2016 році Apple продавала iPhone SE за 399 доларів.

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Проте, попри гарний початок, уже у вересні 2018 року компанія припинила продажі цього пристрою.

Раніше ЗМІ повідомили, що компанія Apple може представити свій бюджетний iPhone вже у березні.