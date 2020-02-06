Apple розробляє автомобільний ключ для iPhone

Компанія Apple працює над функцією, яка дозволить відкривати, зачиняти й стартувати автомобіль завдяки iPhone.

Про це повідомляє портал 9to5mac.

“Apple оприлюднив бетаверсію (операційної системи — ред.) iOS 13.4 для розробників. Усередині ОС були знайдені докази нової функції, яка дозволить використовувати iPhone як автомобільний ключ“, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у бетаверсії нової операційної системи є згадка про функцію “Автомобільний ключ”, який дозволить як iPhone, так і розумному годиннику Apple Watch, відкривати та зачиняти автомобіль.

Сам ключ можна буде використовувати в автомобілях з технологією бездротового високочастотного зв'язку малого радіусу дії.

Таким чином власнику автомобіля буде достатньо тримати iPhone біля транспортного засобу, аби використовувати його як звичайний металевий автоключ.

Зазначається, що при цьому власникам авто не буде потрібно проходити автентифікацію обличчя.

Нова функція буде також працювати у момент, коли в iPhone й Apple Watch розрядиться батарея.

Очікується, що “автомобільний ключ” стане доступним після офіційного представлення операційної системи iOS 13.4.