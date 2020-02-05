Twitter посилює боротьбу з фейками

Соціальна мережа Twitter оновила свою політику щодо поширення маніпулятивної інформації на власній платформі.

Про це заявив керівник департаменту безпеки компанії Йоель Рот, повідомляє The Hill.

“По-перше, ми будемо дивитися, чи матеріал маніпулятивний. По-друге, перевірятимемо, чи поширюється матеріал у Twitter маніпулятивним шляхом. І по-третє, оцінюватимемо, чи може зміст самого поширеного матеріалу комусь завдати серйозної шкоди”, - сказав він.

Як повідомляє The Hill, на основі цих трьох критеріїв соцмережа вирішуватиме позначати зміст матеріалу як маніпулятивний або взагалі видаляти його.

Зазначається, що Twitter також зможе попереджати користувачів, які захочуть поширити твіт з маніпулятивним змістом, знижувати видимість таких твітів або надавати додатковий контекст навколо неоднозначних твітів.

Водночас речник компанії заявив, що сама платформа не буде активно розшукувати матеріали з маніпулятивним змістом.

Нові правила соцмережі наберуть чинності 5 березня цього року.