Twitter посилює боротьбу з фейками

Twitter посилює боротьбу з фейками

Укрінформ
Соціальна мережа Twitter оновила свою політику щодо поширення маніпулятивної інформації на власній платформі.

Про це заявив керівник департаменту безпеки компанії Йоель Рот, повідомляє The Hill.

“По-перше, ми будемо дивитися, чи матеріал маніпулятивний. По-друге, перевірятимемо, чи поширюється матеріал у Twitter маніпулятивним шляхом. І по-третє, оцінюватимемо, чи може зміст самого поширеного матеріалу комусь завдати серйозної шкоди”, - сказав він.

Як повідомляє The Hill, на основі цих трьох критеріїв соцмережа вирішуватиме позначати зміст матеріалу як маніпулятивний або взагалі видаляти його.

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Зазначається, що Twitter також зможе попереджати користувачів, які захочуть поширити твіт з маніпулятивним змістом, знижувати видимість таких твітів або надавати додатковий контекст навколо неоднозначних твітів.

Водночас речник компанії заявив, що сама платформа не буде активно розшукувати матеріали з маніпулятивним змістом.

Нові правила соцмережі наберуть чинності 5 березня цього року.

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