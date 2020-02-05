Реклама в Instagram принесла Facebook $20 мільярдів прибутку

Доходи від реклами в соціальній мережі Instagram принесли компанії Facebook близько 20 мільярдів доларів у 2019 році.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

«Додаток приніс близько 20 мільярдів доларів доходу від реклами в 2019 році», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прибуток від Instagram становив понад чверть загального прибутку компанії за минулий рік.

Ці дані обганяють YouTube, який з продажів на рекламу приніс у 2019 році своєму власнику, компанії Google, 15,1 мільярда доларів.

У Facebook відмовилися від коментарів. Компанія не розкриває прибутку від Instagram окремим рядком у своїх звітах про доходи.