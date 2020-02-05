Британія заборонить продаж авто на дизелі та бензині з 2035 року
Укрінформ
Велика Британія планує ввести заборону на продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння у 2035 році.
Про це повідомляє ВВС.
"Заборону на продаж нових бензинових, дизельних або гібридних автомобілів у Великій Британії буде перенесено з 2040 на 2035 рік", - йдеться в повідомленні.
Процес вирішили прискорити після заяви експертів про те, що в 2040 році вводити заборону буде надто пізно, якщо країна хоче звести викиди вуглекислого газу майже до нуля до середини цього століття.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нову політику щодо автомобілів у рамках запуску події, присвяченої кліматичному саміту ООН у листопаді в Глазго.
За словами прем'єра, 2020-й стане "роком кліматичної дії" заради планети.