Toshiba випустить додаток для зберігання чеків

Японська компанія Toshiba розробила систему Smart Receipt, яка дозволить покупцям скачувати інформацію з чеків безпосередньо в смартфони.

Про це повідомляє NHK.

Компанія заснувала нове дочірнє підприємство для запуску сервісу Smart Receipt.

Наголошується, що покупці отримуватимуть оцифровану інформацію за допомогою додатку для смартфону, просто скануючи штриховий код біля каси.

Додаток показує історію покупок і може допомогти полегшити управління сімейним бюджетом. Система також пропонуватиме купони на знижки.

Компанія ставить за мету довести кількість магазинів, які використовують сервіс Smart Receipt, до 100 тисяч у фінансовому році, який почнеться у квітні.