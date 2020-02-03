Для розвитку додатку "Дія" набрали IT-команду
Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації України знайшло розробників для покращення мобільного застосунку "Дія".
Про це повідомляється на сторінці додатку у Facebook.
"Весь світ знає, що найкращі IT-розробники живуть в Україні. Ми знайшли саме таких і запустили DIIA Company - IT-компанію. DIIA Company діджиталізує Україну, створюючи простий та зручний сервіс комунікації з державою", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що за перший рік розробники мають оцифрувати найпопулярніші адмінпослуги, а за п'ять - об'єднати усі для отримання всіх держпослуг у смартфоні кожного українця.
Як повідомлялось, тестувати застосунок "Дія" погодились майже 60 тисяч українців.