Астрономи відкрили “зоряну систему-невидимку”

За допомогою методу гравітаційного лінзування астрономи відкрили систему, що складається з двох зірок, надто тьмяних, щоб їх можна було помітити за допомогою звичайних телескопів.

Про це повідомляє Sciencealert.

“Подвійна зірка, розташована на відстані 2,544 світлових років, настільки тьмяна, що ми її взагалі не бачимо. Проте, грунтуючись на тому, як гравітація зірки впливає на світло, астрономи змогли розрахувати її масу, відстань і орбіту системи”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, 2016 року астрономи помітили, що одна з зірок, за якою спостерігали, поводиться дивно, різко змінюючи яскравість. Як виявилося, це було пов'язано не з самою зіркою, а з об'єктом перед нею - для телескопів він виявився невидимим, проте його гравітація спотворює світло розташованої за ним зірки.

“Ми взагалі не бачимо цю подвійну систему (зірок - ред.), проте побачивши ефекти, які вона створила, діючи як лінза на фоновій зірці, ми змогли розповісти все про неї”, - зазначив астроном Прземек Мруз, колишній співробітник університету Варшави.

За допомогою гравітаційної лінзи Gaia16aye науковці змогли визначити природу цього об'єкта. Обертаючись, подібна система зірок створює складну систему невеликих гравітаційних лінз, які швидко рухаються і викликають різкі зміни в яскравості більш далекої зірки.

Ілюстрація: Maciej Rębisz