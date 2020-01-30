Facebook заплатить $550 мільйонів за незаконний збір даних

Компанія Facebook погодилася виплатити $550 мільйонів для владнання судової суперечки щодо збирання й зберігання даних мільйонів користувачів без їхнього дозволу.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Facebook заявила, що досягла угоди на суму в 550 мільйонів доларів США щодо вирішення позову, який стосується незаконного збору й зберігання біометричних даних мільйонів користувачів без їхнього на те дозволу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, позов був поданий ще у 2015 році після того, як користувачі соцмережі зі штату Іллінойс звинуватили Facebook в порушенні місцевого законодавства щодо збору біометричної інформації.

Соцмережа могла незаконно збирати дані користувачів через власну функцію "Пропозиція тегів", яка дозволяла користувачам позначати свої друзів з попередньо завантажених фотографій у Facebook.

Згідно з законодавством штату, компанія повинна спочатку отримати на це дозвіл перед тим, як збирати біометричні дані, включаючи сканування облич.

Зазначається, що Facebook вирішила укласти угоду після того, як їй не вдалося переконати Верховний суд відхилити позов.

Раніше журі присяжних при федеральному суді Лос-Анджелеса присудили Каліфорнійському технологічному інституту $1,1 мільярда, які мають виплатити компанії Apple та Broadcom за використання запатентованих технологій вишу.