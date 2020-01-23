Wi-Fi у поїздах Інтерсіті обіцяють запустити вже цього року
Про це розповів голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов в інтерв’ю для BBC News Україна.
“Зробити Wi-Fi у потягах "Інтерсіті" плануємо впродовж 2020 року”, - заявив Кравцов.
За його словами, меморандум між урядом України та операторами мобільного зв’язку про покриття території країни швидкісним інтернетом значно спростив організацію Wi-Fi у поїздах.
Як повідомляв Укрінформ, раніше очільник Укрзалізниці заявляв, що безкоштовний Wi-Fi планується запустити не лише у поїздах “Інтерсіті”, а й на Центральному залізничному вокзалі Києва.
У жовтні 2019 року Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та найбільші мобільні оператори, які працюють в Україні, підписали меморандум про покриття усієї території країни мобільним зв’язком та інтернетом.