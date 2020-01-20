У Китаї відкрили перший роботизований ресторан

Китайська компанія Country Garden Holdings Co. Ltd відкрила ресторан, у якому працюють переважно роботи.

Про це повідомляє портал GizmoChina.

“Китайський гігант із нерухомості Country Garden Holdings Co. Ltd відкрив у Гуанчжоу свій перший ресторан, у якому переважно працюють роботи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ресторані під назвою Foodom клієнтів зустрічають роботи. Завдяки системі на основі штучного інтелекту, вони супроводжують людей до їхнього місця, рекомендують їм страви й приймають замовлення.

Сама ж їжа доставляється на стіл через конвеєр або самим роботом.

Повідомляється, що роботи також використовуються під час приготування різних страв. Так, тільки на кухні нині працюють щонайменше 32 роботів

Зазначається, що компанія витратила близько 29 мільйонів доларів США на відкриття одного ресторану.

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Однак власник закладу планує відкрити ще тисячі схожих ресторанів у Китаї впродовж наступних двох років.

Фото: Qianxi Robotic Catering Group