Нав'язлива реклама: в Google Play знайшли додатки, які розряджають смартфон

Розробник антивірусів Symantec назвав кілька додатків, які розряджають батарею смартфона.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Серед додатків зустрічалися офісні утиліти та ігри. У них виявлений алгоритм, що показує рекламу. Причому в перші 48 годин після установки програми показували помірну кількість банерів, але потім реклама показувалася з підвищеною частотою", - йдеться у повідомленні.

Експерти зазначили, що реклама заважала нормальному використанню програм і серйозно навантажувала процесори смартфонів, що впливало на їх автономність. Банери з'являлися хаотично, що заважало вбудованим інструмент безпеки Android обчислити шаблони їх відображення.

Всього в каталозі Google Play виявили 17 додатків, серед яких симулятор перегонів Car Racing 2019, галереї зі шпалерами 4K Wallpaper та Backgrounds 4K HD, файловий менеджер та інші продукти. Всього програми завантажили понад 550 тисяч користувачів.

10 січня низка міжнародних правозахисних організацій направили спільний відкритий лист генеральному директору Alphabet Inc. Сундару Пічаї з проханням переглянути політику передвстановлення додатків на смартфони на операційній системі Google Android.