Українці розробили додаток, який замінює обличчя у GIF-анімаціях

Українська студія Neocortext випустила додаток для Android і iOS з технологією діпфейку для заміни обличчя на зображенні на обличчя користувача.

Про це повідомляє The Next Web.

«Додаток Doublicat є доступним на Android та iOS, досить простий у використанні: зробіть селфі і виберіть GIF, щоб замінити вихідне обличчя на власне», - йдеться у повідомленні.

За допомогою нейромережі RefaceAI додаток змінює оригінальне обличчя в анімації на обличчя користувача.

Як зазначає видання, раніше ця технологія використовувалася у додатку цього ж розробника Reflect Faceswap.

За словами генерального директора Neocortext, додаток працює не так, як аналоги, і не будує 3D-модель обличчя користувача, тому що подібна технологія працює в обмежених випадках і вимагає наявності вже обробленого контенту.

Студія розробки додатків Neocortext, яку було засновано у 2015 році Кайлом Сігіда, Денисом Дмитренком, Романом Могильним і Ярославом Бойком, у 2018 році стала одним з номінантів премії Golden Kitty Awards у категорії AI & Machine Learning.