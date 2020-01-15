Toyota відкликає близько 700 тисяч автівок у США

Японський автовиробник Toyota відкликає у Сполучених Штатах Америки близько 696 тисяч автомобілів через проблеми з паливними помпами.

Про це повідомляє компанія.

“З міркувань безпеки Toyota відкликає деякі моделі Lexus і Toyota у Сполучених Штатах. Йдеться про близько 696 тисяч автомобілів”, - йдеться у пресрелізі.

У компанії пояснили, що відкликання автомобілів пов'язане із проблемами з паливними помпами, які можуть призвести до зупинки роботи двигуна. Заміна проблемних паливних помп буде безкоштовною.

Нині у компанії проводиться розслідування.